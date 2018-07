Doradca Trumpa potwierdza: Umawiamy spotkanie Andrzeja Dudy w Białym Domu

O planowanym spotkaniu napisał na Twitterze doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton. To pierwsze ze strony władz amerykańskich potwierdzenie, że jest planowane spotkanie prezydentów Stanów Zjednoczonych i Polski.

O toczących się rozmowach na ten temat Bolton napisał po spotkaniu z szefem polskiego MSZ Jackiem Czaputowiczem.

Jak dowiedziała się PAP w kręgach dyplomatycznych Waszyngtonu, do spotkania w Białym Domu Donalda Trumpa z Andrzejem Dudą może dojść już we wrześniu, kiedy po obchodzonym w pierwszy poniedziałek września Dniu Pracy (Labor Day) tradycyjnie kończą się wakacje w USA i rozpoczyna nowy sezon polityczny.

Ostatni raz Andrzej Duda miał okazję porozmawiać z Donaldem Trumpem podczas szczytu NATO w Brukseli. Było to krótkie spotkanie w gabinecie prezydenta USA. Kiedy Duda przebywał z wizytą w USA w maju do spotkania nie doszło. Oficjalnie strona polska zapewniała, że nie planowała umawiać takiej wizyty. Nieoficjalnie mówiono o tym, że polska delegacja nie ma co liczyć na spotkanie w Białym Domu, dopóki rząd PiS nie wycofa się z kontrowersyjnych zapisów ustawy o IPN.