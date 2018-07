"Wiadomości" podały nieprawdę o Trzaskowskim. Szef redakcji przekonuje: Pokazujemy, jak jest

Rafał Trzaskowski zorganizował tweetup, czyli spotkanie dla użytkowników Twittera. Internauci szybko wykryli samobójczą bramkę, bo wzięli w nim udział jedynie znani politycy z Platformy

- podano w czwartkowym wydaniu "Wiadomości". W tym samym materiale autorstwa Sylwii Szczęsnej pojawiły się też informacje o tym, że kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Gdańska "wytyka błędy w grze przeciwnika", a Patryk Jaki "wystawia czerwoną kartkę politycznemu otoczeniu Rafała Trzaskowskiego".

Znani politycy, czy dziennikarze od prawa do lewa?

Tweetup, który odbył się we wtorek nie był szeroko omawiamy w mediach, ale - jak szybko podali dziennikarze - wcale nie wzięli w nim udziału jedynie "znani politycy z Platformy". Wręcz przeciwnie - Michał Szułdrzyński z "Rzeczpospolitej" chwalił otoczenie Trzaskowskiego za to, że na tweetupie udało się zgromadzić "dziennikarzy od 'Faktu', TVN, Polsatu, przez 'Politykę', 'DGP' i 'Rzeczpospolitą' po 'Sieci' i 'Do Rzeczy'". "Dawno czegoś takiego nie widziałem" - pisał dziennikarz.

Co więcej, wpis z wydarzenia umieścił prawicowy dziennikarz Michał Karnowski. "Zaproszenie było, jestem zatem" - napisał.

Trzaskowski po tweetupie dziękował na obecność wszystkim dziennikarzom. "Okazuje się, że pomimo różnic politycznych nadal da się kulturalnie porozmawiać" - pisał.

"To po prostu kłamstwo"

Na nieprawdę w materiale "Wiadomości" zwracał uwagę m.in. Marcin Makowski, współpracujący z "Do Rzeczy" i wp.pl. "Można się nie zgadzać z Trzaskowskim, śmiać się z tego tweetupa, ale nie jest prawdą, że 'brali w nim udział tylko politycy Platformy'. Było wielu dziennikarzy od lewa do prawa. Także to po prostu kłamstwo, grajcie uczciwie" - pouczał.

"Niestety 'Wiadomości' pod kierownictwem Jarosława Olechowskiego dawno przestały grać uczciwie, a jedyną misją jest pokazywanie prorządowej rzeczywistości. Specjalnością zaś jest mieszanie z błotem dziennikarzy oraz robienie z nich kłamców i obcych agentów" - włączył się do dyskusji Andrzej Gajcy z Onetu

Z nikogo niczego nie robię. Po prostu pokazujemy jak jest, nawet jeżeli inni zamykają oczy przed rzeczywistością. Andrzej zamiast się mazać „zmień pracę, weź kredyt” i zacznij nowe życie

- odpowiedział aktualny szef "Wiadomości" Jarosław Olechowski.

Ostra dyskusja między Gajcym a Olechowskim trwała jeszcze przez jakiś czas, ale ten ostatni nie odniósł się do głównego zarzutu.

PO żąda sprostowania

Rzecznik PO Cezary Tomczyk poinformował, że partia występuje z oficjalnym żądaniem sprostowania. "Nie tylko wykazujecie brak szacunku dla widza ale uderzyliście w całe grono dziennikarzy również prawicy" - komentował.