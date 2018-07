Jarosław Kaczyński zgłoszony na świadka w śledztwie. "Bez żadnego trybu pozyskał informacje"

dudi-w godzinę temu Oceniono 64 razy 38

To przecież jest to samo źródło! Kaczyński nakazał widowiskowy areszt dla prominentnego polityka strony przeciwnej, Ziobro to zrealizował, media stosownie nagłośniły. To jest SYSTEM - po to było potrzebne rozwalenie wymiaru sprawiedliwości, aby oskarżyć przeciwników politycznych o dowolne zbrodnie i aby nie można było tego zastopować. Niedługo przecież oskarżą Tuska - bo to dla tego głównego celu zbudowano!