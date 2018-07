Beata Szydło "zawiozła mamę na badania rządową kolumną". "Fakt" pokazuje zdjęcia

Wicepremier ds. społecznych Beata Szydło nie ma ostatnio dobrej prasy: spływała Dunajcem, gdy w Sejmie trwał protest niepełnosprawnych, grzmiała z mównicy, że nagrody (później odebrane) ministrom w jej rządzie "się należały", a powróciła też sprawa wypadku w Oświęcimiu.

Beata Szydło "rządową kolumną na badania"

Na tym jednak nie koniec. Jak podaje "Fakt", w ostatni wtorek bus z obstawą SOP (jednym autem) przywiózł Beatę Szydło i jej matkę na badania do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Na miejscu był jeden ochroniarz SOP, a obydwie panie zostały nie tylko przywiezione, ale też odwiezione z ul. Szaserów.

"Fakt" zwrócił się z pytaniami do Służby Ochrony Państwa i KPRM o to, na podstawie jakich przepisów można rządową kolumną przewozić bliskich polityka. Żadna z instytucji jednak nie odpowiedziała. Gazeta.pl też zwróciła się do KPRM z prośbą o komentarz. Czekamy na odpowiedź.

Na razie ani główna zainteresowana, ani jej polityczne nie skomentowali publicznie sprawy.

W art. 3. ustawy o SOP jest wyraźnie napisane, że jednym z zadań służby jest ochrona m.in. prezydenta i byłych prezydentów RP, premiera, marszałków Sejmu i Senatu, ale też "innych osób ze względu na dobro państwa".