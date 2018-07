Protest przed Pałacem Prezydenckim. Wyzywali Andrzeja Dudę. Pojawił się ruchomy transparent

"Będziesz siedział", "marionetka", "Duda nie ma kręgosłupa", "wyp***aj" - z takimi hasłami pod Pałac Prezydencki przyszła część protestujących. W ramach happeningu można było na miejscu zostawić długopis. Uzbierała się ich cała sterta.

"Długopis" to też obraźliwe określenie przeciwników prezydenta na samego Andrzeja Dudę. Nawiązuje do tego, że Duda w większości podpisuje ustawy PiS.

Protest przed Pałacem Prezydenckim. Andrzej Duda podpisał ustawę o Sądzie Najwyższym Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta

Na transparentach m.in. hasła: "podpisuje jak leci", "nieZŁOMny prezydent, nieZŁOMny długopis", wizerunek Dudy i napis: "gdybyś miał określić mnie jednym słowem, to jakim". Ktoś przyniósł też ruchomy transparent. Słowo "Duda" zmieniało się na nim na "Dupa" albo "Pupa". Nagrania i gify krążą teraz po portalach społecznościowych.

Co podpisał Andrzej Duda?

26 lipca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Dzień wcześniej ustawę przyjął Senat, przedtem - Sejm. Ustawa ta wprowadza zmiany dot. m.in. Sądu Najwyższego.

Do wskazania wskazywania prezydentowi kandydatów na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego będzie potrzebnych 80, a nie jak dotąd 110 ze 120 sędziów. Jeśli kandydaci na sędziów Sądu Najwyższego będą się odwoływać od negatywnych opinii KRS do Naczelnego Sądu Administracyjnego, to nie wstrzyma uprawomocnienia się decyzji KRS.