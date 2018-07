Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw sądowych. "Zero refleksji, zero troski o Polskę"

arbor_1 7 minut temu Oceniono 4 razy 4

Jestem na 100% pewna, że on, razem z żoną, ucieknie do Izraela, skąd nie ma deportacji i dlatego się nie boi i podpisuje wszystko, jak leci.

Przypomnę słowa jego nauczycielki z LO: "Grzeczniutki aż do zemdlenia. Taki pieszczoszek naszej pani. Pamiętam, że podczas wyjazdów na obozy naukowe próbował nawiązywać bliższe kontakty z nauczycielami. Rówieśnicy bawili się we własnym towarzystwie, a on przychodził, dopytywał o różne rzeczy. Nie mogłam oprzeć się wrażeniu, że mówił zawsze to, co ludzie chcieli od niego usłyszeć".

A jego kolega mówił: "Co tu kryć, mieliśmy go za harcerzyka. Podpisywał się pod petycjami w sprawie wolnych wyborów, ale na bezpośrednie starcie nigdy nie szedł, to nie był jego żywioł".

Duda w burzliwych latach 80. był harcerzem. Nie angażował się w „oficjalne" działania niepodległościowe