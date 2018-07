Jarosław Kaczyński w TVP o odrzuceniu referendum Dudy. "Zdecydował bardzo trudny termin"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński był pytany o powody odrzucenia wniosku prezydenta o referendum konstytucyjne. - Zdecydował termin, który został uznany powszechnie za bardzo trudny. To by utrudniło obchody 100-lecia niepodległości, a z drugiej strony byłoby kolejną przesłanką - w naszym przeświadczeniu - do tego, by bardzo niewielu obywateli skorzystało z prawa do uczestniczenia w referendum, co później byłoby wykorzystane przeciwko prezydentowi, a także prawdopodobnie przeciwko PiS - odpowiadał Kaczyński.

Stwierdził jednak, że temat nowej Konstytucji jest aktualny, a pomysł prezydenta jest słuszny i należy o tym rozmawiać oraz pytać społeczeństwo. - Na pewno będziemy do tej sprawy wracać (...). To jest bardzo ważna idea i podchodzimy do tego z wielkim szacunkiem, tak jak z wielkim szacunkiem podchodzimy do pana prezydenta - mówił.

Potwierdził, że "całkowicie aktualne" jest, że Duda najpewniej będzie kandydatem PiS na prezydenta.

Wybory trudne przez "różne telewizje"

- Muszę wierzyć. Po co byśmy ich wysuwali, gdybym nie wierzył? - mówił Kaczyński, pytany o to, czy wierzy w zwycięstwo kandydatów PiS w dużych miastach. Przyznał, że będzie to bardzo trudne.

To jest kwestia dość skomplikowana, bo wielu Polaków postrzega obraz naszego kraju nie w ten sposób, że się rozglądają wokół siebie, ale oglądają różne telewizje, niekoniecznie tę, w której jesteśmy. A te telewizje, szczególnie jedna, bardzo zmienia ten obraz i buduje coś, co jest kontr-faktyczne. I są tacy, którzy w to wierzą. Nie można mieć do nich o to pretensji, trzeba ich przekonywać

- powiedział i dodał: - Jestem przeświadczony, że przyjdzie taki dzień, że wielu z nich zada sobie najprostsze pytanie: czy w Polsce swobodnie działa opozycja?; czy w Polsce są wybory?; czy większość mediów nie jest krytyczna wobec rządu? i co to ma wspólnego z dyktaturą?

Kaczyński o przyszłości bez niego

Pytany o to, czy wierzy w większość konstytucyjną w następnej kadencji, Kaczyński odparł, że nie należy ryzykować żadnych tez, przynajmniej kiedy zajmuje się funkcję szefa partii. - Zawsze trzeba mówić skromnie, że musimy walczyć o zwycięstwo. Ale ja wierzę, że taki moment przyjdzie. Czy to będzie czas nieodległy, czy odleglejszy - wtedy oczywiście już beze mnie w tej obecnej roli - tego nie wiem. Ale trzeba o to zabiegać, bo Polska wymaga głębokiej przebudowy - mówił.

Prezes PiS stwierdził też, że najważniejsze są wybory parlamentarne, ale ogromna część władzy jest w samorządach. - Wielu Polaków o tym nie wie, że samorządy mają bardzo daleko idące uprawnienia - tłumaczył i dodał, że w związku z tym powinny być obsadzone przez ludzi, którzy nie myślą o własnych interesach, ale myślą o regionie - tłumaczył.

"Opozycja w furii"

Kaczyński odniósł się do zarzutów ze strony opozycji. - Nawet słyszę czasem o zamachu stanu, jakichś drastycznych działaniach z naszej strony. Język opozycji jest drastyczny - stwierdził.

Z kolei odnosząc się do słów Stanisława Gawłowskiego o tym, że na polityków PiS czeka miejsce w więzieniach - prezes PiS przekonywał, że opozycję charakteryzuje "furia" i przejawia się w tego rodzaju groźbach. - To są rojenia człowieka, który zaraz po wakacjach będzie miał kolejne zarzuty, bo sądzę, że Sejm uchyli immunitet także w innych sprawach - zapowiedział.

"Poważny polski sukces"

Zdaniem prezesa PiS spór o ustawę o IPN zakończył się "bardzo poważnym polskim sukcesem". - Od dziesięcioleci trwa proces przypisywania Polsce odpowiedzialności za Holocaust. I co przez ten czas udało się zrobić polskiej stronie? Otóż, powiem uczciwie, nic. Dopiero teraz uzyskaliśmy oświadczenie polsko-izraelskie, które mówi, jak to naprawdę było, uzyskaliśmy oświadczenie niemieckie, uzyskaliśmy oświadczenie departamentu stanu. A przypominam, że prezydent się mylił, co do tego, czyje były obozy śmierci - mówił Kaczyński.

Podkreślał, że proces będzie trwał lata, ale "dyfamacja Polski, obrażanie, obciążanie zbrodniami niepopełnionymi, popełnionymi przez innych, to proces, który Polsce i każdego Polaka degradował". - To jest coś, co udało nam się uzyskać za cenę - powiedzmy - umiarkowaną - dodał.

"Nie ma żadnego łamania Konstytucji"

Prezes PiS na antenie TVP mówił o tym, że Konstytucja przewiduje możliwość głębokiej reformy sądów i przenoszenia sędziów w stan spoczynku. - Nie ma żadnego łamania Konstytucji, natomiast mieliśmy do czynienia z łamaniem Konstytucji, kiedy próbowano wybrać sędziów jeszcze w poprzedniej kadencji (...). Wszelkie opowieści o łamaniu Konstytucji są całkowicie bezpodstawne - dodał.

Kaczyński mówił też o tym, że nie stworzono mechanizmu do oczyszczenia środowiska sędziowskiego.

Stworzono mechanizm, który - mówiąc najkrócej - prowadził do tego, że sędziowie akomodowali się do nowej rzeczywistości, poprzez przyjęcie ideologii liberalnej

- ocenił prezes PiS i dodał, że to była "ideologia łatwa do przyjęcia" i kładła się cieniem na orzecznictwo sądów. - Oczywiście nie wszystkie, bo są uczciwi sędziowie, ale różnego rodzaju aktów nieuczciwości było naprawdę bardzo wiele. Były różnego rodzaju związki, często sięgające jeszcze PRL-u, pomiędzy sędziami a grupami wpływowymi w danym rejonie - przekonywał.

Kaczyński wyjaśniał, że sądy były podporządkowane mainstreamowi, czyli Unii Demokratycznej, później SLD, a na koniec PO. - Jeśli można mówić o podporządkowaniu, to bez wątpienia właśnie tym formacjom, a nie tej, którą ja reprezentuję (...). Cała ta opowieść, która krąży po Europie i po świecie jest zupełnym odwróceniem faktów - stwierdził.