Będzie proces w sprawie wypadku Beaty Szydło. Na ławie oskarżonych Sebastian K.

obeznany pół godziny temu Oceniono 45 razy 27

Kierowca pojazdu, który chce skręcić w lewo prawidłowo czyli odpowiednio wcześniej zasygnalizuje wykonanie takiego manewru, ma prawo przypuszczać, że po pasie dla przeciwnego kierunku jazdy nie porusza się żaden pojazd jadący w tą samą stronę co wykonujący manewr skrętu w lewo.



W polskim prawie nie ma przepisu, który nakładałby na kierowcę skręcającego w lewo obowiązek upewnienia się czy nie jest on wyprzedzany.



Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 1 grudnia 2005 r. III KK 151/05

"Wymóg zachowania szczególnej ostrożności, określony w art. 22 ust. 1 p.r.d., przez zmieniającego kierunek jazdy w lewo, nie obejmuje obowiązku upewnienia się w chwili wykonywania tego manewru, czy nie zajeżdża on drogi nieprawidłowo (z lewej strony) wyprzedzającemu go"



Kolumna prezydenta Niemiec porusza się po Berlinie nie dość, że z przepisową prędkością to jeszcze zatrzymuje się na światłach. Tak wygląda RESPEKT wobec prawa i wobec obywateli.

Politycy na wschodzie bardziej przypominają afrykańskich kacyków stojących ponad prawem i demonstrujących to nawet na codzień z widomymi skutkami -> ustawicznymi wypadkami, które są tylko oczywistą konekwencją tak prymitywnych zachowań.



Nie ma absolutnie żadnego powodu, dlaczego pojazd Szydła wiozący ją do domu na łykend miałaby mieć status pojazdu uprzywilejowanego bo nie miało to na celu ratowanie niczyjego życia i zdrowia. A nawet jako pojazd uprzywilejowany kierowca zobowiązany jest do zachowania "szczególnej ostrożności" przy manewrach sprzecznych z obowiązującymi przepisami. Karetki pogotowia i samochody policyjne na sygnale w Niemczech