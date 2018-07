Stanisław Karczewski: Nie będziemy karać senatorów PiS, którzy poparli wniosek o referendum

lisstom godzinę temu Oceniono 20 razy 6

Gdy przemawia ważny człowiek z ramienia sekty pisu, to mam wrażenie, że wróciły czasy moskiewskiego dziennika "Prawda" i jego młodszej uboższej kuzynki, czyli "Trybuny Ludu".

Mam wrażenie, że ktoś bezczelnie kłamie, wiedząc o tym, że kłamie, a ponadto wiedząc, że słuchacz tej wypowiedzi tez wie, że ma do czynienia z ordynarnym kłamstwem.

Kłamiący z całego tego procederu i towarzyszących mu okoliczności czerpie dodatkową, chorą (kiedyś napisałbym - zboczoną...) przyjemność.



>>> Stanisław Karczewski był gościem "Sygnałów Dnia" w radiowej Jedynce.



OK, na razie proste stwierdzenie faktu.



>>> Został zapytany, czy PiS będzie karał w jakiś sposób senatorów tej partii,

>>> którzy zagłosowali za wnioskiem prezydenta.



Już samo pytanie kompromituje i pytającego, i pytanego, ale te doopki oczywiście o tym nie wiedzą.



>>> Karczewski zapewnił, że "absolutnie nie".



Karczewski doskonale wie, że za odstępstwo od linii Prezesa, choćby na milimetr, nieposłuszny karany jest anatemą, staje się jakby "zadżumiony", a następnie jest usuwany ze wszystkich list, gremiów i znika z sekty.



>>> - Jesteśmy przeciwieństwie do PO partią demokratyczną - dodał.



Oczywiście.

Największym demokrata świata był Stalin, najbardziej demokratyczna - stalinowska konstytucja ZSRR.

KPZR i PZPR były na wskroś demokratyczne, całkiem jak sekta pisu.



>>> Jak stwierdził sam pomysł prezydenckiego referendum był bardzo ciekawy,



Czytaj - prezydenckie referendum było do luftu, bo tylko Prezes może wysuwać w sekcie pisu jakiekolwiek propozycje, a tymczasem prezydent z nazwiskiem na literę "D" chciał pokazać, że żyje.



>>> ale senatorom PiS najbardziej nie spodobała się data jego przeprowadzenia,

>>> czyli 10-11 listopada.



He, he, termin był niedobry, wszystko inne było cacy.



>>> - Przecież niezwykle szanujemy prezydenta, jest z naszego obozu



Czytaj - prezydent na "D" kilka raz śmiał nie podpisać tego, co mu podano do podpisania, więc jest podejrzanym o sprzyjanie totalnej opozycji, ale ze względów taktycznych na razie go tolerujemy.



>>> , ale też bardzo wnikliwie analizowaliśmy plusy i minusy - stwierdził Karczewski.



Czytaj - Prezes wyśmiał pomysł referendum, bo wiedział, że będzie klapa frekwencyjna i sekta pisu dostanie bęcki, a ponadto opinia Suwerena nie jest Prezesowi do niczego potrzebna, bo Prezes wie najlepiej, czego Suweren chce!

I ja wam powiem, czego chce ten Suweren - on chce tego, czego Prezes chciał, czego Prezes chce dziś i czego Prezes będzie chciał w przyszłości.

A marszałek Karczewski, jeden z największych doopków, jakiego Polska widziała, wole Prezesa gorliwie wypełni.