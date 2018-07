miqlec godzinę temu Oceniono 57 razy 33

Nie wiem, czy to zbyt dużo używek czy syndrom odstawienia. W każdym razie lekko się w główce kotłuje. Jak do tej pory właził do tyłka kolegom z PiSu, a teraz takie teksty? Wstydź się Pawle, bo nadprezes może się obrazić.