Przeciwnicy zmian w Sądzie Najwyższym chcą prezydenckiego weta. W wielu miastach protesty

Po przegłosowaniu nowelizacji przez Senat przeciwnicy zmian w sądownictwie, a przede wszystkim w Sądzie Najwyższym, domagają się zawetowania ustaw przez prezydenta. Ok. godz. 18.30 demonstranci zgromadzili się przed Pałacem Prezydenckim. Na wiecu przemawiali m.in. liderzy Partii Razem Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Adrian Zandberg oraz Piotr Szumlewicz z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Tuleja: Wyrok TSUE to efekt reform

Później odbył się protest na placu Krasińskich, gdzie głos zabrał m.in. sędzia Igor Tuleya, który odniósł się m.in. do wyroku TSUE. - To efekt fałszywych reform, które odbywają się w naszym kraju - stwierdził. Wśród protestujących pojawił się też poseł PO Michał Szczerba.

Szczerba przypomniał sprawę dwóch protestujących, którzy po zatrzymaniu przez policję trafili do szpitala. Odniósł się do zachowania policjantów. Stwierdził, że to państwo "ubiera w mundur" i "daje paralizator oraz pałkę" funkcjonariuszom, więc nie powinni być anonimowi. - Jeśli taka osoba jest anonimowa, to jest bezkarna - powiedział.

Nie tylko Warszawa

Protesty odbywały się nie tylko w Warszawie. Przed sądami okręgowymi we Wrocławiu, Krakowie, Koszalinie czy Lublinie również spotkali się zaniepokojeni mieszkańcy. To nie koniec demonstracji przeciwko zmianom w sądownictwie. Kolejne protesty odbędą się w czwartek o godz. 21.00 przed Pałacem Prezydenckim.