"Wiadomości" podały, kto odpowiada za porażkę referendum. "Odrzucone głosami senatorów PO"

Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta konsultacyjnego referendum ws. zmian w konstytucji w dniach 10-11 listopada. Wniosek prezydenta został odrzucony głównie głosami senatorów Platformy Obywatelskiej. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości głosowali "za" bądź wstrzymali się od głosu

- poinformowała prowadząca "Wiadomości" Danuta Holecka, która pełni w TVP również funkcję członkini Komisji Etyki. Także autor materiału w Jan Korab podkreślił, że senatorowie PiS byli "za" lub się wstrzymali, ale parlamentarzyści PO byli mu przeciwni.

Przypomnijmy - "za" głosowało 9 senatorów PiS, wstrzymało się 50, a 4 nie brało udział w głosowaniu. Przeciwko referendum opowiedziało się 27 senatorów PO, a 3 nie brało udziału w głosowaniu. Wśród senatorów niezrzeszonych jeden był "za", trzech "przeciwko", dwóch się wstrzymało, a jeden nie głosował. Oczywiście wstrzymanie się od głosu w tym przypadku oznacza dokładnie to samo, co zagłosowanie przeciw - wniosek o referendum został odrzucony.

To narracja, którą narzucili tuż po odrzuceniu referendum prezydencki minister Paweł Mucha i marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Mucha przekonywał, że nie uważa głosów wstrzymujących się za przeciwnych referendum, a krytyczne głosy należały do senatorów opozycji. Z kolei Karczewski zaatakował przedstawicieli PO. - Liczyłem na to, że senatorowie PO wzniosą się ponad nienawiść, którą wczoraj widzieliśmy, że wzniosą się ponad walkę polityczną i nie wyrażą swojej opinii i wstrzymają się od głosu. Podjęli taką decyzję. To też świadczy, że Platforma Obywatelska z tego drugiego członu niewiele zostawiła - mówił marszałek.

Fragment jego wypowiedzi, o tym, że senatorowie PiS nie byli przeciwko, umieszczono w "Wiadomościach". Przytoczono też słowa senatora partii rządzącej Jana Żaryna, który podkreślał, że sprzeciwienie się idei referendum byłoby błędem. Jak jednak podkreślił Korab, "nie chcieli tego zrozumieć senatorowie PO".