Senat przyjął ustawę sądową z błędem. Jeden przepis odwołuje się do nieistniejącego paragrafu

Parlament po raz kolejny w ekspresowym tempie przyjął pakiet zmian w sądownictwie. Po zeszłotygodniowych pracach w Sejmie, teraz poparł ją Senat. Na wniosek senatora PiS przesunięto ją na początek obrad; później skracano możliwość dyskusji; a w końcu pracowano "do skutku" i przyjęto projekt w głosowaniu przed godz. 2 w nocy.

Opozycja i eksperci krytykowali samą ustawę, a także pospieszny tryb jej procedowania. Zwracali uwagę, że może to prowadzić do błędów i że mogą być przez to potrzebne kolejne ustawy (jeden z senatorów mówił, że to już piąta ustawa dot. sądów powszechnych w tej kadencji). Z kolei Rzecznik Praw Obywatelskich na posiedzeniu zauważył konkretny błąd w ustawie.

Nowa ustawa przyjęta z błędem

Chodzi o artykuł 22, który dotyczy toczących się już postępowań powołania do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego. Adam Bodnar ocenił, że samo w sobie jest "niecodzienną procedurą", że ustawa zmienia zasady toczących się konkursów. Jednak poza tym w artykule znajduje się błąd legislacyjny - zauważył RPO.

- Art. 22 ust. 2 przewiduje, że należy złożyć w terminie 7 dni dodatkowe dokumenty uzupełniające - wyjaśniał Bodnar. Art. 22 wskazuje, że osoby, których dotyczy ten artykuł, mogą w ramach konkursu na sędziego dołączyć dokumenty "o których mowa w art. 31 § 2a" ustawy o SN.

Tyle, że w nowej ustawie (a zatem w zmienionej jej mocą ustawie o SN)... nie ma artykułu 31 § 2a. Jest art. 31 §3a i to w nim mowa jest o rzeczonych dokumentów. Tyle, że w takiej formie ustawa odsyła nie do niego, a do nieistniejącego paragrafu.

- Czyli jest to ewidentny błąd legislacyjny. Można się teraz zastanawiać nad konsekwencjami tego. Ja znam życie, zaraz to będzie interpretowane, że to jest oczywista pomyłka, że nie o to chodziło

- mówił Bodnar. Podkreślił, że choć błąd jest techniczny, to nie jest on bez znaczenia. - Ktoś będzie miał prawo przedstawiania wątpliwości: no to co w takim razie, jakie ja mam dokumenty przedstawiać, skoro następuje odwołanie do przepisu, którego w ustawie nie ma? - ostrzegał.

Choć Adam Bodnar mówił o błędzie na posiedzeniu Senatu, to PiS-owska większość nie zdecydowała się wprowadzić poprawki, która by go naprawiła i ustawa została przegłosowana w takim kształcie.

Ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych Fot. Kancelaria Sejmu

