Senatorowie PO: Zaskarżymy głosowanie ws. ustawy sądowej do sądu. "To skandaliczne"

Senat po dziewięciu godzinach debaty przyjął pakiet zmian w sądownictwie, w tym wyborze sędziów Sądu Najwyższego. Przed głosowaniem, które odbyło się przed godz. 2 w nocy, doszło do kłótni.

Najpierw marszałek Senatu Stanisław Karczewski nie chciał dopuścić do głosu senatora Rulewskiego. Wtedy senator PiS Marek Martynowski (który wcześniej naciskał na przyspieszenie prac) zgłosił wniosek, by od razu przeprowadzić głosowanie. Znowu doszło do sprzeczki, senator Bogdan Klich chciał zabrać głos. Karczewski wyłączył mu mikrofon. W końcu Senat zagłosował.

Po zakończeniu posiedzenia senatorowie PO zapowiedzieli, że złożą ws. głosowania zawiadomienie do sądu - podaje TVN24. Ich zdaniem doszło do złamania regulaminu. - Składaliśmy wnioski o poprawki lub o odrzucenie ustawy w całości. Marszałek nie pozwolił nam ich uzasadnić. To nie tylko skandaliczne, ale też niezgodne z prawem i dlatego ta sprawa będzie zaskarżona do sądu - mówił senator Bogdan Klich. - Marszałek zmienił zasady gry w trakcie - stwierdził z kolei senator Jan Rulewski.

Marszałek Karczewski komentował, że "politycy PO nie chcą zmian w sądownictwie", tymczasem "tych zmian oczekuje społeczeństwo i my je wprowadzamy".