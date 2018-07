Po trwającej ok. 10 godzin debacie Senat przyjął pakiet nowelizacji ustaw o sądach. Za zmianami opowiedziało się 60 senatorów, przeciw było 30 senatorów, wstrzymał się 1. Przez cały dzień trwania obrad, senatorom towarzyszyli demonstracji, którzy protestowali przeciwko przyjęciu proponowanych przez PiS kolejnych poprawek. Przegłosowana w nocy ustawa trafi teraz na biurko Andrzeja Duda i to własnie przed jego siedzibę przeniosą się w środę protestujący, którzy domagać się będą by prezydent zawetował ustawę. Początek demonstracji na Krakowskim Przedmieściu zapowiedziano na godz 18.30.

Co zmienia forsowana przez PiS ustawa?

Najważniejsza ze zmian proponowanych przez PiS przewiduje przyspieszenie trybu wskazywania prezydentowi kandydatów na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Według nowych przepisów, będzie do tego potrzebnych 80, a nie - jak dotąd - 110 ze 120 sędziów Sądu Najwyższego. Oprócz tego, zgodnie z nowelizacją, jeśli kandydaci na sędziów Sądu Najwyższego będą się odwoływać od negatywnych opinii KRS do Naczelnego Sądu Administracyjnego, to nie wstrzyma to uprawomocnienia się decyzji Rady.

Według senatorów PiS, nowelizacja usprawni funkcjonowanie sądów, w szczególności Sądu Najwyższego. Opozycja domaga się odrzucenia zmian, bo jej zdaniem ograniczają one niezależność sądów i są niezgodne z konstytucją i przepisami europejskimi.

Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta.