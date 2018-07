Zmiany w sądach przyjęte pod osłoną nocy. Po kłótniach z marszałkiem i wyłączaniu mikrofonu

Po trwającej ok. 10 godzin debacie Senat przyjął pakiet nowelizacji ustaw o sądach. Za zmianami opowiedziało się 60 senatorów, przeciw było 30 senatorów, wstrzymał się 1. Wniosek, by zająć się ustawą sądową jako pierwszą zgłosił senator PiS Marek Martynowski. W trakcie obrad senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wniosła, by ustawy przyjąć bez poprawek.

Głosowanie w Senacie. Karczewski wyłączył Klichowi mikrofon

Przez większość czasu obrady miały spokojny przebieg, jednak pod koniec marszałek Senatu Stanisław Karczewski nie chciał dopuścić do głosu senatora Rulewskiego, twierdząc, że według regulaminu nie może zgłosić wniosku formalnego. Wtedy senator PiS Marek Martynowski zgłosił wniosek, by przeprowadzić głosowanie. Po krótkiej przerwie i sprzeczkach związanych z interpretowaniem regulaminu głos chciał zabrać senator Bogdan Klich, Karczewski, coraz bardziej zdenerwowany, nie zgodził się na to i wyłączył mu mikrofon.

Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz stwierdził, że takie zachowanie Karczewskiego "odbiera mu głos". Przez cały czas, gdy w sali obrad Senatu zajmowano się ustawą, tuż obok izby wyższej trwały protesty przeciwników zmian w sądownictwie.

Co zmienia forsowana przez PiS ustawa?

Najważniejsza ze zmian proponowanych przez PiS przewiduje przyspieszenie trybu wskazywania prezydentowi kandydatów na Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Według nowych przepisów, będzie do tego potrzebnych 80, a nie - jak dotąd - 110 ze 120 sędziów Sądu Najwyższego. Oprócz tego, zgodnie z nowelizacją, jeśli kandydaci na sędziów Sądu Najwyższego będą się odwoływać od negatywnych opinii KRS do Naczelnego Sądu Administracyjnego, to nie wstrzyma to uprawomocnienia się decyzji Rady.

Według senatorów PiS, nowelizacja usprawni funkcjonowanie sądów, w szczególności Sądu Najwyższego. Opozycja domaga się odrzucenia zmian, bo jej zdaniem ograniczają one niezależność sądów i są niezgodne z konstytucją i przepisami europejskimi.