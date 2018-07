PiS przyspiesza w Senacie. Głosowanie nad sądami z "najwyższym priorytetem"

radmaj12 3 godziny temu Oceniono 9 razy 3

Posłowie są wybierani na czteroletnią kadencję. Tak mówi Konstytucja. Kadencja europosła trwa 5 lat. To jest chyba zapisane w jakiś traktatach. Była już w Polsce sytuacja, że skrócono kadencję Sejmu (w 2007 r.). Ale żaden poseł nie chciał być posłem na emigracji i nie powoływał się na konstytucję. Korwin Mikke też był europosłem, ale już nie jest. Jaki stąd wniosek? Taki, że "kadencja" to nie jest żadna świętość. Powinna trwać dokładnie tyle, ile jest przewidziane w Konstytucji, ale może w określonych przez ustawy sytuacjach trwać krócej. Na pewno natomiast nie może trwać dłużej. I to jest najważniejsze w zapisie w Konstytucji o długości kadencji: Nie może trwać dłużej, ale nigdzie nie jest napisane, że MUSI trwać tyle, ile jest zapisane. Bo to jest NIELOGICZNE. Poseł albo sędzia może chociażby umrzeć albo zrezygnować. Mogą też być sytuacje przewidziane w ustawach. Sędzia na przykład może przestać być sędzią na mocy odpowiedniego postępowania dyscyplinarnego i decyzji Prezydenta. I automatycznie jego kadencję diabli wezmą. W Ameryce sędziowie sądu najwyższego pełnią swe funkcje dożywotnio. Ale to nie jest zbyt mądre i nie praktykuje się tego w Europie. Prawo, że sędziowie muszą prosić Prezydenta o pozwolenie na dalsze orzekanie, po przekroczeniu wieku emerytalnego, jest bardzo dobre i nie można mu nic zarzucić. Nie można natomiast się trzymać kurczowo stołka, na którym zarabia się dwadzieścia siedem tysięcy siedemset złotych miesięcznie i utrzymywać, że to tylko ze względu na dobro społeczeństwa, które na przerwaniu kadencji bardzo ucierpi i spotkają go straszne z tego powodu konsekwencje...