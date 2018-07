Zbigniew Ziobro chce zmienić prawo. Wyroki jak w USA. Przypomnieli mu słowa sprzed 2 lat

bob_59 21 minut temu Oceniono 13 razy 7

Większość nawet nie zdaje sobie sprawy, że za działania zmierzające do zmiany przemocą ustroju RP kary są wyższe niż za zabójstwo:

"Kto, mając na celu (........) lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności."

Wygląda na to, że Ziobro chce wysłać siebie i resztę spiskowców od razu na szafot...