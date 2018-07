Eksperci Senatu alarmują: Nowy kodeks wyborczy może łamać unijne prawo

Senat na posiedzeniu w tym tygodniu zajmie się m.in. zmianami w kodeksie wyborczym wyborów do Parlamentu Europejskiego. Ma on zmienić zasady wybierania polskich przedstawicieli do PE przed wyborami, zaplanowanymi na maj 2019 roku. Główną zmianą jest zastąpienie ponad 50-mandatowego okręgu wyborczego 13 okręgami, w których będą wybierani co najmniej 3 posłowie.

Krytycy nowelizacji już wcześniej ostrzegali, że stworzony w taki sposób kodeks wyborczy doprowadzi do tego, że tylko tylko największe partie będą mogły wprowadzić parlamentarzystów do PE. Senackie Biuro Legislacyjne potwierdza te zarzuty w swojej opinii do ustawy.

Autorzy opinii biura opisują, że prawo europejskie zakazuje stosowania progu wyborczego wyższego niż 5 proc. Tyle wynosi też próg wyborczy w wyborach do Sejmu i Senatu. Oznacza on, że partia, która w sumie uzyskała mniej niż 5 proc. głosów nie uczestniczy w podziale mandatów. Jednak poza nominowanym progiem wyborczym istnieje też efektywny próg wyborczy, który jest efektem wielkości okręgów wyborczych. Oznacza on, że partie poniżej tego progu - nawet, jeśli uczestniczą w podziale mandatów - w praktyce nie mają szans na ich uzyskanie. Biuro wyliczyło, że zgodnie z obecnym kodeksem efektywny próg wynosi w Polsce 1,5 proc. Tymczasem po wejściu w życie PiS-owskiej nowelizacji próg efektywny wzrośnie do 16,5 proc.

"Efektywny próg wyborczy przekracza 3-krotnie unijne maksimum"

Oznacza to, że będzie drugi najwyższy w UE (po Irlandii), a także że nowelizacja w tym zakresie "może być uznana za niezgodą z prawem europejskim" - wynika z opinii Biura Legislacyjnego. W praktyce oznacza to, że - wg aktualnych sondaży - prawdopodobnie tylko PiS i PO wprowadzą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego.

Zaproponowany w opiniowanej ustawie podział na okręgi wyborcze, spowoduje, że Polska będzie jedynym w Unii krajem, w którym efektywny próg wyborczy przekracza i to ponad 3-krotnie unijne maksimum 5%. W Polsce efektywny próg wyborczy będzie wynosił 16,5%. Tyle głosów w skali kraju będzie musiał otrzymać komitet wyborczy, żeby uzyskać mandat.

- czytamy w opinii biura. Dodaje ono, że "wyższy efektywny próg wyborczy ma jedynie Irlandia, ale w jej przypadku wynika to ze stosowania dopuszczalnego przez prawo unijne systemu pojedynczego głosu przechodniego".

Biuro Legislacyjne tłumaczy, że niektóre kraje mają efektywny próg na poziomie ponad 5 proc., jednak jest to uzasadnione np. małą liczbą mandatów (np. Dania). "Jedynym krajem, który bez wskazanego powodu nie przestrzegał dotychczas dopuszczalnego maksymalnego progu wyborczego 5% była Francja, jednak zreformowała ona już swój system wyborczy" - czytamy w dokumencie.

Biuro wyliczyło też, ile będą wynosić progi wyborcze w poszczególnych okręgach. Najniższy próg efektywny będzie wynosił 11,3 proc. (w okręgach 10 - małopolskie, świętokrzyskie i 11 - śląskie), a najwyższy - aż 20,8 proc. Ten ostatni będzie obowiązywał w ponad połowie okręgów.