Piotr Gliński znów uderza w TVN24. Poszło o marsz upamiętniający wywózkę z Getta. "To też żart?"

W sobotę szefa resortu kultury Piotra Glińskiego oburzyła wypowiedź, w której jeden z prowadzących program "Szkło kontaktowe" miał nawoływać do polską policję do "wypowiedzenia posłuszeństwa władzy państwowej".

Piotr Gliński o wypowiedziach w TVN24: Nawoływanie do anarchii

Opinią na ten temat minister Gliński podzielił się na Twitterze. Zapytał przy tym Discovery PL, które jest właściciela stacji, czy "akceptuje taki przekaz w swojej telewizji". Następnie Gliński rozszerzył tę myśl na antenie TVP Info. Stwierdził, że "namawianie policji - instytucji, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo obywateli - do tego, żeby wypowiedzieli posłuszeństwo swoim przełożonym i instytucji państwa, to jest nawoływanie do anarchii".

Odpowiedzi udzielił mu Adam Pieczyński, redaktor naczelny TVN24. Czytamy w niej, że "Szkło kontaktowe" to "program satyryczno-komentarzowy i wszelkie wypowiedzi w nim zawarte należy interpretować jako satyryczne komentarze, a nie stanowisko stacji w jakiejkolwiek sprawie".

Gliński komentuje kolejny materiał TVN24

Takie tłumaczenie Glińskiego widocznie nie przekonało, bo dzisiaj podzielił się wątpliwościami na temat innego materiału "Szkła kontaktowego".

"Wczoraj w „programie satyrycznym” w TVN24, w którym wg TVN „WSZELKIE WYPOWIEDZI należy interpretować jako satyryczne komentarze” pokazano materiał o marszu upamiętniającym wywózkę warszawskich Żydów z getta. Czy DiscoveryPL może wyjaśnić jak to należy rozumieć? Czy to też żart?" - napisał.

Wicepremierowi chodziło zapewne o krótki fragment programu, w którym pojawia się materiał dotyczący 76. rocznicy likwidacji warszawskiego getta, a konkretnie fragmenty relacji z "Marszu Pamięci", zawierające rozmowy z uczestnikami obchodów.

- To budujące i pocieszające, że tak wielu warszawiaków wzięło udział właśnie w tym marszu - powiedział jeden z prowadzących. Następnie obaj prowadzący zgodnie przyznali, że coraz więcej osób bierze udział w "Marszu Pamięci"

TVN 24 odpowiada

Na wpis Glińskiego ponownie szybko zareagowała stacja. "Tej wypowiedzi komentować nie wypada. To nie jest temat, który pozwalałby toczyć podobne dyskusje" - napisał w odpowiedzi Adam Pieczyński.