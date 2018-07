Oskarżają policję o pobicie, jest zawiadomienie. "Przetrzymywali go w krzakach, był podduszany"

rezun-one 16 minut temu Oceniono 9 razy 9

Jak daleko sięgam pamięcią to siły porządkowe nigdy nie naruszały prawa.

W 1968 studenci sami się bili i urządzali sobie "ścieżki zdrowia"., w 1970 roku nikt do ludzi nie strzelał, sami się dźgali kulami by skompromitować dobrą władzę. Dziesiątki Gdynian ogarnął amok. Podobnie jak kilka dni wcześniej Gdańszczan. Niewinna władza musiała organizować im nocne pochówki by rodzinom nie było wstyd. Nawet w latach 1980 nikt nikogo nie tłukł a Popiełudszko kąpał się bez wymaganych uprawnień. Potem Blida też wygarnęła do siebie wyręczając ABW. Takie jest prawo Piotrowicza i Kryżego, taki stał się PiS.