Wybory samorządowe we Wrocławiu. PO wycofała poparcie dla Kazimierza Ujazdowskiego

panbies 23 minuty temu Oceniono 6 razy 4

Nie ma opozycji. Jest Schetyny co już dawno powinien odejść i Lubnauer co N na dno pociągnęła.

Umiejętności przywódcze obu osobników poniżej krytyki.

Nie ma pomysłu by PiS wysadzić z siodła.