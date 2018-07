Politycy PiS nie przebierali w słowach w TVP Info. O Gersdorf: "donosicielka" i "jak Jaruzelski"

Marek Suski w programie „Woronicza 17” w TVP Info postanowił skomentować wykład prof. Małgorzaty Gersdorf w Karlsruhe, podczas którego sędzia skrytykowała zamiany w polskim sądownictwie autorstwa PiS.

Marek Suski o prof. Małgorzacie Gersdorf: "Jak Jaruzelski"

- Dzisiaj pani Gersdorf, jak Jaruzelski, prosi o interwencję w polskie sprawy (…)To jest skandal, wyjątkowo obrzydliwe zachowanie - powiedział szef gabinetu politycznego premiera w TVP Info.

Marek Suski uderzył też w zachodniego sąsiada Polski. Polityk PiS powiedział, że „Niemcy mówią, że muszą ze specjalną odpowiedzialnością i troską pochylić się nad tym, co jest w Polsce”.

A z historii wiemy, jak się Niemcy pochylali nad polskim losem. Przychodzili tutaj z czołgami, komorami gazowymi, więc ja już się boję, jak już Niemcy zaczynają się interesować tym, żeby w Polsce robić porządek

- dodał Marek Suski.

Gościem programu był również Ryszard Czarnecki. Europoseł PiS nazwał prof. Małgorzatę Gersdorf „donosicielką”.

Pani Gersdorf jest sędzią w stanie spoczynku, ale donosicielką w stanie aktywnym

- powiedział Czarnecki. Następnie europoseł PiS przypomniał udział Prus w rozbiorach Polski.

Tradycja pielgrzymowania do obcych mocarstw ze skargą na własną ojczyznę w Polsce sięga średniowiecza. (…) Sytuacja, w której inne kraje, ich przedstawiciele, mówią, że wezmą odpowiedzialność za Polskę; ja to znam. Trzykrotnie w końcówce XVIII wieku Prusy wzięły odpowiedzialność za Polskę, dokonując rozbiorów

- powiedział Czarnecki. Dodał, że obecnie mamy do czynienia z „sytuacją pewnej agresji zewnętrznej na nasz kraj, swoistej wojny hybrydowej (…) kiedy to odbiera się Polakom prawo stanowienia ws. wymiaru sprawiedliwości”.

Wykład prof. Małgorzaty Gersdorf w Karlsruhe

W piątek prof. Małgorzata Gersdorf przyjechała do Karsluhe na zaproszenie Trybunału Federalnego, by wygłosić wykład pod tytułem „Polskie państwo prawne: stracone szanse?”.

Podczas spotkania powiedziała, że szkody wyrządzone wymiarowi sprawiedliwości w Polsce są „bardzo poważne i nic nie zapowiada ich naprawienia w najbliższej przyszłości”.

- Krajowa Rada Sądownictwa jest wybrana w tej chwili przez parlament. W KRS zasiadają teraz głównie sędziowie rejonowi, będą oni oceniać kandydatów do Sądu Najwyższego i przesyłać te kandydatury do prezydenta, a prezydent będzie je zatwierdzał. W Sądzie Najwyższym znajdą się osoby, o których sędziowie SN nic nie wiedzą, może będą to bardzo dobre osoby, a może bardzo złe. Nie mamy możliwości weryfikacji tego - powiedziała Gersdorf. Dodała, że będzie " pierwszym prezesem na uchodźstwie", gdy nic już nie będzie można zrobić.