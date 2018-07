Czarzasty do posła PiS: dojdziemy do władzy, powsadzamy was do więzień

Zmiany w Sądzie Najwyższym były jednym z tematów niedzielnego programu w Polsat News. W pewnym momencie głos zabrał Włodzimierz Czarzasty z SLD. Zwrócił się bezpośrednio do posła PiS, Jacka Sasina.

- Przyjdzie czas zmiany, moim zdaniem on przyjdzie za 1,5 roku. (...) I mówię prokuratorom i sędziom: dojdziemy do władzy, zwolnimy was z pracy - zapowiedział Czarzasty. Po chwili zaczął mówić o politykach:

Dojdziemy do władzy, powsadzamy was do więzień. (...) Ja nie mówię tego bezpośrednio do pana, tylko do pana klasy. (...) Mówię to po to, żebyście się opamiętali i to przeanalizowali. Mówię to sędziom i prokuratorom, że mogą nie skorzystać z haniebnych propozycji

- stwierdził Włodzimierz Czarzasty w "Śniadaniu w Polsat News" .

- Tylko to wam pozostało: straszyć - próbował przerywać Sasin. A kiedy został dopuszczony do głosu, odparł: - Na szczęście nie jesteśmy już w PRL, tylko w państwie demokratycznym, gdzie to obywatele decydują, jaki program jest realizowany i kto rządzi. Ja rozumiem, że was to bardzo dziwi.