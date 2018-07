Piotr Gliński znów obejrzał TVN. Apeluje do właściciela stacji. "To wygląda poważnie"

tomtg123 godzinę temu Oceniono 42 razy 26

Obywatel bity przez (albo np. rażony paralizatorem przez) milicję nie powinien na to narzekać, tylko powinien podziękować, przecież kultura tego wymaga - a kto jak kto, ale minister kultury Gliński wie o tym najlepiej, dlatego nas poucza. Dziękujemy.

Milicja to przecież BIJĄCE serce Prawa i Sprawiedliwości i każdy kontakt z nią, to dobry kontakt.

ps.

PZPR też miała swoje bijące serce, nazywało się ono ZOMO.