Ziemiec zapytał Ziobrę o posłów opozycji. "Metody ze świata mafii i gangsterów"

cameel.m pół godziny temu

Ziobro to socjopata. W czasach studenckich ktoś go rzekomo szantażował, w odpowiedzi na co zero prowadził własne, obsesyjne śledztwo, donosił na kolegów z akademika, nielegalnie ich podsłuchiwał i nagrywał. Nękał ich, wraz z mściwą rodzinką procesami przez kilkanaście lat. Sprawa opisywana wiele razy w gazetach, pomimo że zero utrudniał dostęp do akt sprawy.