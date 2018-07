PiS szykuje się na wybory samorządowe. Nowogrodzka z obstawą policji

PiS wybrało w piątek pierwsze piątki na wybory samorządowe 2018. Spotkanie komitetu politycznego odbyło się po południu w siedzibie partii przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie. Przyjechali na nie Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, a także między innymi: wicepremier, minister kultury Piotr Gliński, wicepremier Beata Szydło, minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, szef MON Mariusz Błaszczak i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Obecny był także b. szef MON Antoni Macierewicz.

- Na komitecie politycznym PiS omawialiśmy kandydatury na radnych do sejmików wojewódzkich. Pierwsze piątki zostały przyjęte - ogłosiła na Twitterze rzeczniczka partii Beata Mazurek. Nazwisk na razie nie podano. Wedle wcześniejszych zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego z list PiS nie będą mogli startować radni pracujący w spółkach skarbu państwa.

Protest przeciwko polityce PiS

Przed budynkiem PiS odbył się niewielki protest. Demonstranci trzymali transparent z napisem: "Zdradza ojczyznę, kto łamie najwyższe prawo". Wznosili okrzyki "hańba" i "konstytucja". Towarzyszyli im policjanci. Policja obstawiła też wejście do siedziby PiS. Liczne siły policji widać na poniższym nagraniu:

Wybory samorządowe 2018. PiS w drodze przez Polskę

Wybory samorządowe 2018 odbędą się na jesieni. Nie ma jeszcze dokładnej daty. Termin wyborów zostanie ogłoszony wkrótce - czas na to jest do 16 sierpnia.

Tymczasem politycy PiS, w ramach działań przedwyborczych, odbywają spotkania w całej Polsce. W sobotę zawitają do kilku województw. Stanisław Karczewski o 11:00 odwiedzi Gdynię. W Płocku na Mazowszu o 12:00 będzie minister cyfryzacji Marek Zagórski. W trasę po województwie świętokrzyskim wybiera się minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Gliński o godz. 14:30 będzie w Starachowicach, a o 17:00 w Skarżysku-Kamiennej. Z kolei wiceminister kultury Jarosław Sellin odwiedzi Abramów (13:00) i Łęczną (16:00) w województwie lubelskim. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk spotka się z mieszkańcami województwa małopolskiego o 15:30 w Wolbromiu, a szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin pojedzie do Otmuchowa (o 15:00 spotka się z mieszkańcami), a o 18:00 przyjedzie do Praszki.

Weekendowe spotkania z politykami PiS odbywają się pod hasłem "Polska jest Jedna" i prowadzone są od połowy kwietnia. Cykl został zainaugurowany na konwencji PiS w Warszawie. Prezes Jarosław Kaczyński zapowiadał wówczas, że będzie to "start wielkiej drogi po Polsce i wielkiej rozmowy z Polakami"