Zmiany w ustawie o sądach przeforsowane. Budka: Dorzynacie Sąd Najwyższy

Sejm znowelizował przepisy dotyczące prokuratury, sądów powszechnych, Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego. W głosowaniu udział wzięło 258 posłów. Za było 230 posłów, przeciw głosowało 24, wstrzymało się 4 posłów. Opozycja w większości nie wzięła udziału w głosowaniu.

Wstrzymał się m.in. Kornel Morawiecki

Posłowie, którzy wstrzymali się od głosu to Łukasz Zbonikowski z PiS, Jan Klawiter (niezrzeszony), Magdalena Błańska (niezrzeszona) i Kornel Morawiecki z Wolnych i Solidarnych. Przeciw głosował niemal cały klub Kukiz'15 oraz dwóch posłów niezrzeszonych: Piotr Liroy-Marzec i Robert Winnicki.

"Skończycie przed sądem"

- W tej chwili dorzynacie Sąd Najwyższy, robiąc go na swoją modłę tak, jak wcześniej zrobiliście to z KRS i Trybunałem Konstytucyjnym - zwrócił się do rządzących poseł Borys Budka.

- Prawda jest taka, że wcześniej czy później skończycie przed sądem - zapowiada politykom PiS-u posłanka Gasiuk-Pihowicz. Wcześniej w podobnym tonie wypowiadał się Stanisław Gawłowski, który niedawno opuścił areszt. - Bylem już w miejscu, do którego wielu z was trafi. Powiem wam tyle: czekają tam na Was. Nie będzie wam łatwo - mówił.

Zdaniem posła PO Marcina Święcickiego zawrotne tempo prac nad nowelizacją prawa o prokuraturze wynika z tego, że PiS chce zdążyć przyjąć nowe prawo, zanim ustawę o Sądzie Najwyższym rozpatrzy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, do którego dokument został zaskarżony przez Komisję Europejską.

Awantura na Komisji Sprawiedliwości

Piątkowe głosowanie poprzedziło burzliwie i bardzo długie posiedzenie sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Stanisław Piotrowicz na komisji dawał jedynie 30 sekund na zabranie głosu. Dochodziło do częstych awantur. - Panie przewodniczący! Poseł Sanocki kierował groźby w stosunku do posła Kropiwnickiego, mówiąc: Czy chcesz po łbie? To wymaga reakcji - powiedziała w pewnym momencie Kamila Gasiuk-Pihowicz. Na te zarzuty odpowiedział Sanocki: - To była tylko grzecznościowa propozycja, to nie była żadna groźba!

Co zmieni się w Sądzie Najwyższym?

Zgodnie z nową ustawą do wskazania prezydentowi kandydata na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wystarczy obsadzenie 2/3 stanowisk w tej instytucji. Zatem do wyłonienia kandydatów niezbędne będzie obsadzenie 80 stanowisk sędziowskich, a nie jak do tej pory 110. Zdaniem autorów nowelizacji, celem zmian jest "usprawnienie postępowań prowadzonych przez KRS w sprawach powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, w tym sędziego SN".

W trakcie głosowania posłowie również przyjęli poprawkę, zakładającą wykreślenie z projektu przepisu, który dopuszcza zmianę dobranego losowo składu sędziowskiego.