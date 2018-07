TV Trwam podwoiła przychody. Na czym zarabia telewizja ojca Tadeusza Rydzyka?

honkers godzinę temu Oceniono 42 razy 22

W 1808 roku w Księstwie Warszawskim, za czasów Napoleona, książę warszawski i król saski Fryderyk August rozkazał uwięzić wszystkich redemptorystów i wywieźć ich do twierdzy w Kostrzyniu nad Odrą. Tam rozkazano im, by każdy wracał do miejsca pochodzenia… Powód ? Prowadzenie neojezuickiej działalności, uwodzącej lud niewybrednymi sztuczkami. Chcieli opanować wychowanie młodzieży, wpajając w młode umysły wszelkie dawne przesądy, słowem zatruć ducha wolności a przez ciemnotę tym większym uczynić ich posłuszeństwo. Czy Kostrzyń szykuje się na przyjęcie gości ?