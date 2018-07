Foki w Bałtyku. Czy rząd PiS zgodzi się na ich odstrzał? Jest już pismo w tej sprawie

wegatka pół godziny temu Oceniono 8 razy 8

To nie z winy fok jest mało ryb w Bałtyku, tylko z winy ludzi. Bałtyk jest naturalnym środowiskiem dla fok i ryb, a foki tak już mają, że żywią się rybami. Człowiek jest zwierzęciem lądowym, więc niech się odczepi od fok i ryb. To tak, jakby do domu Pawła wdarł się Gaweł, żeby zabrać mu z lodówki jedzenie, które sobie potem sprzeda i będzie miał z tego pieniądze. Paweł oczywiście będzie chciał korzystać ze swoich zapasów w lodówce, co będzie wkurzać Gawła, więc stwierdzi, że Paweł to szkodnik i trzeba go zabić.