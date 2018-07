"Rz": Nie było przeszukania w willi gen. Czesława Kiszczaka. Część dokumentów wywieziona z kraju

siwywaldi godzinę temu Oceniono 24 razy 10

Kiszczakową postraszyli i grzecznie oddała im wszystko sama.

Ale WIĘKSZY problem mają z dobrze schowanymi przez Monikę papierami po Jaruzelskim, o których, Jarek na SAMĄ myśl zapewne ze strachu sra po nogach :-))



Niestety jest jeszcze możliwość, że zawarli z córką Jaruzelskiego umowę, że jak odpuszczą degradację ojca i zostawią go w spokoju, to ona tych papierów NIE ujawni. Więc Duda ustawę zawetował i co ciekawe - ZWRÓĆCIE UWAGĘ że nawet najbardziej zajadli wrogowie Jaruzelskiego, OD RAZU zamknęli w tym temacie mordy na kłódki. Przypadkiem? :-))