"Czas na sąd ostateczny". Grupa protestujących zostawiła wiadomość na sejmowym budynku"

matts06 5 minut temu Oceniono 4 razy 2

Poza tym świetnie działacie na korzyść PiS. Takie akcje zostaną świetnie propagandowo wykorzystane przez PiS - to raz. Dwa - dzięki takim akcjom konsolidujecie elektorat PiS, skłaniacie ludzi wahających się, by jednak oddali swój głos na PiS w kolejnych wyborach. Trzy - zniechęcacie do siebie ludzi, którzy nie popierają PiS, ale nie są tak emocjonalnie zaangażowani w waszą wojenkę (np. mnie), przez co tym bardziej jestem przekonany by nie głosować na żadną z obecnych w parlamencie partii i nie wspierać protestów w takiej formie.