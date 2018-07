Ustawa o SN. Komisja pracowała do 1 w nocy. Nie obyło się bez kłótni. "Lewackie chamstwo robi tu chlew"

Początkowo II czytanie zmiany ustawy Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw, pod którym ukrywają się m.in. zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym (szybciej będzie można powołać I Prezesa SN) było zaplanowane na czwartek na godz. 23.15, jednak Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zbyt długo obradowała - II czytanie przeniesiono na piątek na godz. 9.

Już sam sposób procedowania ustawy był kuriozalny: jeszcze w czwartek rano opowiadał o niej przedstawiciel wnioskodawców Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości, a później PiS samo zgłosiło do niej poprawki. Tymi zajęła się komisja, której posiedzenie rozpoczęło się po godz. 15.

Komisja o SN. Piotrowicz: Będziemy pracować nawet do 3 nad ranem

Podczas posiedzenia opozycja często podnosiła ten argument, wskazując, że poprawiana jest ustawa, która 12 lipca wpłynęła do Sejmu i był czas na jej naprawianie. Już po kilku godzinach posiedzenia Stanisław Piotrowicz, przewodniczący komisji, wprost mówił do posłów:

Chcę państwa zapewnić, że będziemy pracować, aż zakończymy. Kwestia jest tylko tego, czy skończymy o 3, czy 4 nad ranem.

W trakcie posiedzenia posłom często puszczały nerwy, nie obyło się bez wielu kłótni. Pierwszą wywołała decyzja Piotrowicza, by każdy miał na wypowiedź maksymalnie 30 sekund, co głośno oprotestowano.

"Czy chcesz po łbie?", "grzecznościowa propozycja"

Na pytania posłów odpowiadał raz Ast, a raz wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak, obecny na komisji. Jak przekonywali Gazeta.pl posłowie opozycji, zapisy ustawy powstały właśnie w Ministerstwie Sprawiedliwości, a zgłoszono ją tzw. drogą poselską a nie rządową, by przyspieszyć wprowadzenie zmian.

- Panie przewodniczący! Poseł Sanocki kierował groźby w stosunku do posła Kropiwnickiego, mówiąc: Czy chcesz po łbie? To wymaga reakcji - powiedziała w pewnym momencie Kamila Gasiuk-Pihowicz. Na te zarzuty odpowiedział Sanocki: - To była tylko grzecznościowa propozycja, to nie była żadna groźba!

Wydłużające się posiedzenie. "Lewackie chamstwo robi tu chlew"

Sytuacja zmieniała się jak w sinusoidzie, po kolejnych gorących momentach (ktoś krzyczał: "komuch z człowieka nie wyjdzie"), nadchodziły nowe starcia, a na przedłużającą się pracę narzekali nawet pracownicy Biura Legislacyjnego Sejmu.

- Szanowni Państwo, mamy pytanie do poprawki do art. 37d. (...). Zacytuję, przepraszam, jest bardzo późno i to nasza kolejna godzina pracy, nocna, w tym tygodniu - mówiła przedstawicielka BLS.

Jeszcze przed północą posłowie pokłócili się na całego. - Wniosek o lekarza na salę, poseł mówiący o chlewie na komisji to przypadek medyczny! - krzyczała Kamila Gasiuk-Pihowicz. Wcześniej ktoś rzeczywiście, za głośno, mówił, że "to chlew". Po chwili wydało się kto: Krystyna Pawłowicz, która ponownie krzyczała: Lewackie chamstwo robi tu chlew!

Prace od godz. 15, Meysztowicz z poprawką o Kaczyńskim

Około północy posłowie znaleźli kolejne siły, tym razem był to Jerzy Meysztowicz z Nowoczesnej, który zgłaszając poprawkę, powiedział:

Jarosław Kaczyński namaszcza i przedstawia prezydentowi RP kandydatów na sędziów SN.

Żart jednak nie przypadł do gustu Piotrowiczowi, który stwierdził tylko, że "absurdalne poprawki nie będą głosowane".

10-godzinne posiedzenie. II czytanie ustawy o godz. 9

Mimo 10 godzin na karku, posłowie po północy kontynuowali posiedzenie, zgodnie z zapowiedziami Piotrowicza, że jak będzie trzeba, to prace potrwają do 3 czy 4 w nocy. Przegłosowywano kolejne poprawki, a późna pora i długie posiedzenie nie przeszkadzały posłom. Krystyna Pawłowicz już po północy krzyczała: - Nie drzyj się, nie rób chlewu.

O godz. 1 Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przyjęła całą ustawę razem z poprawkami. "Za" głosowało 14 posłów, "przeciw" 11, a wstrzymał się jeden. Posłowie opozycji protestowali, ponieważ nie głosowano odrzucenia całości ustawy.

- Dziękuję wszystkim, zamykam posiedzenie - powiedział trzy minuty po godz. pierwszej w nocy przewodniczący Piotrowicz.

Na godz. 9 w Sejmie zaplanowane jest II czytanie ustawy.

Poprawki w ustawie o SN

Posłowie przegłosowali m.in. poprawkę, które w zasadzie likwidują zasadę losowego przydzielania spraw sędziom. Zakłada ona zmianę zasad w tym zakresie: w myśl nowych przepisów prezes sądu będzie mógł (już po losowaniu) przed rozprawą zmienić skład orzekający.

Inna zmiana przyjęta w stosunku do pierwotnego zapisu ustawy zakłada, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN będzie mogło podejmować uchwały zwykłą większością głosów (dotychczas wymagana była obecność minimum połowy sędziów).