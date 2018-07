Małgorzata Gersdorf pisze list do Andrzeja Dudy. "Moja kadencja trwa do 30 kwietnia 2020 roku"

Prof. Małgorzata Gersdorf wróciła do pracy we wtorek, dwa dni później wysłała list do Andrzeja Dudy, w którym uzasadnia, dlaczego jej kadencja na stanowisku Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego nadal trwa.

W liście do prezydenta prof. Gersdorf zwraca uwagę na nieskuteczny według niej sposób zawiadomienia, że przechodzi w stan spoczynku. Powołując się na artykuły ustawy o Sądzie Najwyższym zwraca uwagę, że zgodnie z nimi o odesłaniu ją w stan spoczynku prezydent w formie postanowienia powinien poinformować ją na piśmie, a pod jego podpisem powinna się znaleźć kontrasygnata premiera Mateusza Morawieckiego. Tymczasem nic takiego nie miało miejsca.

"Biorąc to pod uwagę stwierdzam, że moja kadencja trwa do 30 kwietnia 2020 i jestem zobowiązana do sprawowania tego urzędu z mocy najwyższego prawa Rzeczypospolitej Polskiej - Konstytucji RP" - napisała w zakończeniu listu sędzia Małgorzata Gersdorf.

