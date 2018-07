Paweł Wojtunik oskarżony m.in. o niszczenie dowodów. Były szef CBA: To prywatna wojna polityków

pysio62 godzinę temu Oceniono 19 razy 13

Zemsta PIS-u, Kaminskiego i Wasika za dzialania Wojtunika ptzeciwko lamaniu prawa przez Kaminskiego i Wasika, ktorzy zostali skazani za swoje przestepstwa na kary wiezienia, a pozniej zostali "ulaskawieni" przez Dude. Ulaskawic mozna zreszta z zalozenia tylko kogos kto jest winny, wiec Kaminski i Wasik sa po prostu ulaskawionymi przestepcami, jesli zalozyc ze to ulaskawienie bylo zgodne z Konstytucja, co wcale nie jest pewne. Kaczynski i PIS chca sobie podporzadkowac sedziow i sady po to, zeby moc skazywac swoich przeciwnikow politycznych, i po to zeby sobie zapewnic bezkarnosc. Interes obywateli nie ma zadnego znaczenia. Wymiar sprawiedliwosci potrzebuje zmian i reform, ale nie PIS-owskich "zmian" i "reform".