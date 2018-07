Komisja Europejska z listą uwag do Polski. Publikuje pięć upomnień i jedno ponaglenie

tilow3 2 godziny temu Oceniono 38 razy 12

Jestem niemal pewien tego, że teraz każdy pisowiec siedzi i się martwi tymi "uwagami". Jak dla mnie, na czas rządów PiS nas nie powinno być w UE. Z czym jako kraj pisowski pasujemy do cywilizacji zachodniej? Istnieje chociaż jedno "coś" co kwalifikuje nas do członkostwa w UE, za rządów PiS. Bo jeśli nie, to po co tam tkwimy?