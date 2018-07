Nowelizacja prawa o prokuraturze oraz innych ustaw dotknie wymiar sprawiedliwości w wielu kwestiach. Bynajmniej nie tylko tytułowej prokuratury. Na mocy nowych przepisów Zgromadzenie Ogólne sędziów Sądu Najwyższego będzie wybierać i przedstawiać prezydentowi kandydatów na I prezesa SN niezwłocznie po obsadzeniu 2/3 liczby stanowisk w SN. To o tyle istotne, że obecnie w SN jest tyle wakatów, że niemożliwe jest powołanie nowego I prezesa na miejsce prof. Małgorzaty Gersdorf.

Dokument, nad którym prace właśnie trwają, będzie mieć także istotny wpływ na działanie sądów powszechnych. Znacząco ograniczy bowiem znaczenie i zakres działania kolegiów sędziowskich, a wzmocni pozycje prezesów sądów (tych wybiera minister sprawiedliwości-prokurator generalny).

Czytajcie naszą relację z debaty nad nowelizacją, zmieniającą zasady funkcjonowania Sądu Najwyższego!

Opozycja: To dyktatura ciemniaków!

Zdaniem opozycji i środowiska sędziowskiego to bat na niepokornych sędziów. Z kolei wiceszef resortu sprawiedliwości Łukasz Piebiak zapewniał dziś w Sejmie, że „to prezes kieruje sądem, a nie kolegium, które za nic nie odpowiada”. – Kolegium jest organem opiniodawczym i było organem opiniodawczym. Nie może zastępować prezesa w kierowaniu sądem – argumentował.

Debata o wspomnianej nowelizacji była – co dało się przewidzieć – burzliwa. Politycy opozycji przekonywali, że to domknięcie zamachu na sądownictwo i efekt paniki przed orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zajmuje się sprawą polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym.

– Nie chodzi o żadną zaplanowaną reformę, chodzi wyłącznie o przejęcie niezależnych sądów. Chcecie wysłać do Sądu Najwyższego kompletnych dyletantów. Tak, jak zrobiliście w sądach powszechnych i KRS – perorował z sejmowej mównicy poseł Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. – Przygotowujecie dyktaturę ciemniaków! – mówił.

W podobnym tonie wypowiadał się jego partyjny kolega Borys Budka.

Jeśli prokurator stanu wojennego rozlicza sędziego Zabłockiego, to pokazuje Wasz stan umysłu. Jesteście największymi hipokrytami!

– dowodził były minister sprawiedliwości.

Jego zdaniem przeprowadzany teraz przez Sejm projekt ma trzy konkretne cele. Pierwszy – nowy I prezes SN będzie także przewodniczącym Trybunału Stanu. Drugi – opanowanie SN ułatwi zmiany w ordynacji wyborczej do europarlamentu i „pozbycie się mniejszych ugrupowań”. Wreszcie trzeci – to opracowanie „scenariusza awaryjnego”, który w razie porażki w wyborach samorządowych pozwoliłby PiS-owi wprowadzić do polskich miast komisarzy.

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego nie rezygnuje z mandatu

Krzysztof Paszyk z PSL-UED zauważył, że liczba kolejnych nowelizacji ustaw sądowych rośnie w tempie lawinowym. – Co Wami kieruje, że co chwilę reformujecie wymiar sprawiedliwości? Z każdą kolejną ustawą on działa coraz gorzej – pytał poseł Paszyk. – Kieruje Wami strach i panika, że przejęcie wymiaru sprawiedliwości może się nie udać – kontynuował.

Jeszcze dalej poszła Joanna Scheuring-Wielgus z koła Liberalno-Społeczni. – Państwo zachowujecie się jak rozkapryszone dzieci w piaskownicy. A przecież nawet bawiąc się w chowanego nie zmienia się zasad w trakcie gry – mówiła posłanka. – Mam nadzieję, że dożyję momentu, kiedy Was wszystkich za to, co robicie wsadzimy do więzienia – zakończyła swoje wystąpienie.

Robicie tę ustawę tylko dlatego, że sprawa Sądu Najwyższego jest już w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

– ocenił z kolei poseł PO Sławomir Nitras, przypominając, że Komisja Europejska bacznie pilnuje tego tematu. – W sprawie sądów jesteście gorsi niż Szyszko w sprawie lasów – podsumował

PiS przyspiesza

Posłowie partii rządzącej nie odpowiadali na miażdżącą krytykę ze strony opozycji, bo... nie było ich na sali posiedzeń. Podczas debaty polityków PiS-u można było policzyć na palcach jednej ręki. Zjawili się dopiero, kiedy trzeba było zagłosować nad wnioskami opozycji o odrzucenie projektu już w pierwszym czytaniu. Partyjna dyscyplina nie zawiodła i wnioski, naturalnie, przepadły.

Prowadzący końcowy fragment obrad marszałek Marek Kuchciński poddał pod głosowanie także wniosek z Konwentu Seniorów – o uzupełnienie porządku dziennego o sprawozdanie sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka ws. nowelizacji prawa o prokuraturze. Oznacza to, że jeszcze dzisiaj wróci on pod obrady. Drugie czytanie projektu jest zaplanowane na dzisiejszy wieczór. Oznacza to, że przed nami kolejna politycznie gorąca noc przy Wiejskiej.