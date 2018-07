Odpadki na cmentarzu śmierdziały, więc radny wywiózł je na łąkę. "Zrobiłem to w dobrej wierze"

O tym, co zrobił radny Stanisław Sokół, lokalny mieszkaniec poinformował policję oraz redakcję "Dziennika Wschodniego", który opisuje sprawę. Anonimowy czytelnik w środę zaalarmował, że radny wyrzuca śmieci z cmentarza na łąkę obok wsi Wola Osowińska.

Po zgłoszeniu na miejsce pojechał dzielnicowy. Znalazł tam mężczyznę, który wyrzucał śmieci w pobliżu lasu. Policja wyjaśnia, że na razie nie został ukarany mandatem, gdyż sprawa jest badana. Chodzi m.in. o to, czy działał z własnego pomysłu, czy na zlecenie, oraz do kogo należy działka, gdzie trafiły odpady. Ostatecznie Sokół może zostać ukarany.

W rozmowie z dziennikiem radny przyznał się i zaznaczył, że "działał w dobrej wierze" i nie chciał nikomu naszkodzić. Jak mówił, śmieci zalegające na cmentarzu roztaczały nieprzyjemny zapach. Zapewnił, że wśród wywiezionych przyczepą śmieci były kwiaty, wieńce i doniczki. Ale na zdjęciach widać, że były to też m.in. plastikowe odpady, znicze, kawałki folii czy doniczki.

Radny tłumaczył, że wyrzucił śmieci do dołów na nieużytkach i "przykrył ziemią, bo śmierdziało". Nie uzgadniał tego jednak z władzami gminy, choć zakłada - ale nie wie na pewno - że to ona jest właścicielem terenu. Władze Borek mają przyjrzeć się sprawie.

Zanieczyszczenie plastikiem jest rosnącym problemem na świecie. W 2015 roku na świecie wyprodukowano 448 mln ton plastiku (dla porównania najwyższy budynek świata, Burj Khalifa, waży 0,5 mln ton), z czego prawie 40 proc. to artykuły przeznaczone do wyrzucenia po użyciu. Duża część plastiku trafia do wód lądowych i oceanów. Tam stwarzają zagrożenie dla zwierząt. Plastik może też rozpadać się na drobne elementy (to nie to samo, co rozkładanie się) i trafiać np. do organizmów morskich zwierząt, a dalej także do pożywienia i wody pitnej.

