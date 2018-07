Wwiozła do Sejmu działaczy w bagażniku. Jest zawiadomienie do prokuratury i pierwsza kara

polakadam pół godziny temu Oceniono 24 razy 8

Najlepiej posłom tzw. totalnej opozycji całkowicie zakazać przebywania na terenie sejmu. Albo całkiem odebrać im mandaty poselskie. I uchwalić prawo, że można każdego aresztować na okres pięciu lat - wtedy będzie można sądy całkiem zlikwidować i nie będzie problemu z tą kastą, która bredzi o jakimś prawie i jakiejś Konstytucji. W końcu historia zna przypadki trybunałów ludowych, które pracowały jak trzeba. A Unią się nie przejmować. Będziemy żyli w syfie, ale to będzie nasz własny syf. Jak w starych dobrych czasach. A w następnych wyborach do sejmu listy przygotowane przez Front Jedności Narodu w myśl zasady: jeden wódz - jedna partia - jeden naród. Tak trzymać pisiorki kochane. Trzeba wreszcie wstać z kolan. No chyba, że akurat tatko Rydzyk przed nami. Alleluja i do przodu.