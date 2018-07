Rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata za marihuanę. Ziobro reaguje, żąda zwiększenia kary

supermarjan godzinę temu Oceniono 18 razy 16

zadzwonilem do ostatniego czlowieka na swiecie, ktory jeszcze nie wierzyl ze zerrro to zerrro!

nawet nie zdarzylem wyjaknac slowa a juz slysze:

"nic nie mow. miales racje. TO JEST ZEROOO!!!!!!!!"

no to teraz juz absolutnie wszyscy wiedza. WSZYSCY!!!