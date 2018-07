Działacz przyznał: Tak, wjechałem do Sejmu w bagażniku. "Ten sukces miał wielu ojców"

emet77 19 minut temu Oceniono 12 razy 2

To wreszcie realny sukces opozycji totalitarnej! Brawo! A jednak się da. Jako kolejny krok obywatele, idąc za przykładem pana Pawła Kasprzaka, powinni zacząć zajmować budynki rządowe, ministerstwa, spółki skarbu państwa, etc. w ramach obywatelskiej kontroli prac rządu. Jeśli nie można będzie wejść normalnie trzeba uciec się do podstępów - wchodzić w przebraniu, wwiezieni w walizkach, podkopami, oknami (także wybitymi) etc. Jeszcze raz brawo opozycja totalitarna!