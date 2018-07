TVP Info: "Posłanka wwiozła w bagażniku dwie osoby". Straż będzie sprawdzać wszystkie auta

polakadam 6 minut temu Oceniono 5 razy 1

Znamienne jak wybrańcy narodu odgradzają się od swoich wyborców. Boją się wyborców? Bo przecież tu nie chodzi o to, że dwoje posłów wprowadziło na teren parlamentu dwie osoby. Co by się złego stało gdyby te dwie osoby postały z transparentem przez czas jakiś? Nic. Ale władza, ta władza, musi pokazać że jest silna. Nie silna uczciwoscią, przejrzystością i dobrymi intencjami. Silna chamstwem i arogancją: nie słuchamy nikogo, kto ma inne zdanie, niż prezes. A bezdzietny, pozbawiony rodziny i wnuków, odizolowany towarzysko, schorowany (bóg jeden wie na co, bo przecież nie kolano), a nade wszystko NIESPEŁNIONY facet w wieku siedemdziesięciu lat staje się zgorzkniały, złośliwy, mściwy i stetryczały. Nomalny EMERYT w jego wieku (na przykład sędzia SN) bywa w restauracji, opiekuje się wnukami, chodzi na spacery, gra w golfa, pisze pamiętniki (jeśli ma coś potomności do przekazania), odwiedza rodzinę, spotyka się ze znajomymi na brydża (czasem łupnie sobie w pokerka), uprawia ogródek. A ten tylko knuje, mąci, spiskuje, intryguje, niszczy to co wypracowały pokolenia PRACOWITYCH rodaków. Wstyd mi, że ten facet urodził się w tym samym kraju, co ja.