Koniec z paździerzem i kotarą. Sekretny korytarz do Sali Kolumnowej w Sejmie zostanie zamknięty

Przez lata zasłaniała go kotara. Korytarz stał się ważny gdy półtora roku temu grupa posłów właśnie nim próbowała dostać się do sali, do której PiS przeniosło obrady.

16 grudnia 2016 roku po wykluczeniu posła PO Michała Szczerby opozycja zaczęła blokadę sali plenarnej. Marszałek Sejmu przeniósł obrady do Sali Kolumnowej. Posłowie opozycji mogli wejść na salę, ale już nie mogli złożyć wniosków formalnych, bo przejście zatarasowali krzesłami posłowie PiS. A boczne wejście, z którego byłoby bliżej do stołu marszałka, zabarykadowali funkcjonariusze straży marszałkowskiej.

Ponownie tajemne przejście do Sali Kolumnowej przypomniało o swoim istnieniu przed parlamentarnym szczytem NATO w maju tego roku. Zwrócił na nie uwagę poseł Krzysztof Brejza, który wieczorem wędrując po Sejmie natknął się na drzwi z dykty. Krążące po Twitterze zdjęcia szybko obrosły drwiącymi komentarzami, o instalacjach rodem z "Pomysłowego Dobromira".

Teraz ma się to zmienić. Dyktę zastąpią porządne "drzwi przesuwne wraz z furtką w korytarzu". Właśnie rozpisano przetarg. Jak tłumaczy Rzeczpospolitej Andrzej Grzegrzółka z Centrum Informacyjnego Sejmu inwestycja jest związana przede wszystkim z prestiżem. - Sala Kolumnowa jest jedną z najbardziej reprezentacyjnych w Sejmie: boczne wejście w aktualnej wersji nie współgra z powagą i znaczeniem tego miejsca. Odpowiednio wkomponowane i zaprojektowane drzwi będą przydatne także podczas różnego rodzaju wydarzeń, nie tylko o charakterze politycznym – uzasadnia Grzegrzółka.

Co innego twierdzą posłowie opozycji. Pytany w "Rz" o to poseł PO Marcin Kierwiński ma proste wytłumaczenie. Chodzi o to, żeby wyeliminować takie sytuacje jak ta z 2016 roku. - Podejrzewam, że teraz Sala Kolumnowa ma zostać przystosowana tak, by stać się żelaznym odwodem dla PiS na wypadek czegoś nieoczekiwanego – stwierdził poseł.

