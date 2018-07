JAKUB PORZYCKI

- Do polityki nie idzie się dla pieniędzy - powtarza jak mantrę od jakiegoś czasu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Nie współgra to jednak z opiniami, jakie wyrazili Polacy w sondażu dla Wirtualnej Polski. Co więcej, znacząca część badanych zarzuca partii władzy "skok na kasę".

