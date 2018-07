Donald Trump krytykowany, ale ma obrońcę. Antoni Macierewicz chwali jego ostatnie dokonania

vitruvius pół godziny temu Oceniono 23 razy 15

Macierewicz i wszystko jasne. Ile już dla Putina zdziałał .... Po czynach go oceniać .... Same prezenty: lista szpiegów (WSI), pokrycie przyznania się do zbrodni w Katyniu idiotyczną katastrofą, idiotyczne "szukanie prawdy" o Smoleńsku, co nas stawia w roli niepoważnych dzieci i tym podobne.