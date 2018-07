Stanisław Piotrowicz ostrzega Małgorzatę Gersdorf. "Możliwe pozbawienie stanu spoczynku"

Stanisław Piotrowicz (Fot. Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta)

Stanisław Piotrowicz odniósł się do sytuacji w Sądzie Najwyższym. Małgorzatę Gersdorf, która wróciła we wtorek z urlopu do pracy w SN, postraszył konsekwencjami.

Małgorzata Gersdorf przerwała urlop i wróciła do pracy. Stanisław Piotrowicz w Radiu Maryja komentował jej ostatnie decyzje. Stanisław Piotrowicz: Małgorzata Gersdorf jest sędzią-emerytem - Mamy do czynienia z niebywałą sytuacją, że oto sędziowie powiadają, że nie będą przestrzegać obowiązującego w państwie porządku prawnego - ocenił Stanisław Piotrowicz. - Najlepszym dowodem jest to, że zgodnie z obowiązującym prawem od 4 lipca pani profesor Małgorzata Gersdorf jest już sędzią w stanie spoczynku, a zatem tzw. sędzią-emerytem, więc nie może wykonywać żadnych czynności służbowych - stwierdził Piotrowicz, cytowany przez Radio Maryja. Jego zdaniem Małgorzata Gersdorf "naraża się na odpowiedzialność dyscyplinarną". Jedna z najsurowszych sankcji, jaka może spotkać, to pozbawienie stanu spoczynku - powiedział Stanisław Piotrowicz. Jeśli jesteś bardziej wymagającym czytelnikiem, to musisz wypróbować nasz nowy newsletter >>> Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego nie rezygnuje z mandatu