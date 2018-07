tomtg123 godzinę temu Oceniono 48 razy 24

Andrzej Duda nie miał innego zdania kiedyś niż ma teraz, bo on po prostu nie ma i nie miał ŻADNEGO zdania. On tylko powtarza bezrefleksyjnie to, co mu prezes każe mówić.

Jak Kaczyński jutro zmieni zdanie, to i Duda je zmieni.

Jak Kaczyński każe mu coś powiedzieć, Duda powie.

Jest marionetką Kaczyńskiego, zerem.

Mówienie że on ma jakiekolwiek własne zdanie, to niezasłużony komplement.