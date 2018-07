Jacek Kurski podsumowuje mundial w TVP i atakuje Nielsena. "Patologia. Państwo musi coś zrobić"

Zabawne, że TVP do sprawdzenia oglądalności swoich kanałów wybrała Netię - operatora, którego udziały na rynku tv kablowej to "aż" 4,20% (ok. 190 tyś. abonentów usług tv). Dla porównania, udziały UPC w rynku tv kablowej wynoszą 31,77% (1,425 mln. abonentów). Pomijam już fakt, że głupotą jest oceniać oglądalność korzystając z danych jednego operatora tv kablowej, jednocześnie negując wyniki firmy badawczej, bo są one niekorzystne dla TVP.