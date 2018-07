Toruńskie muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II, którego założycielem jest o. Tadeusz Rydzyk ma zacząć działać za dwa lata. Nowa placówka, która ma uczyć o patriotyzmie, a także o wspólnych losach Polaków i Żydów ma państwowe wsparcie. Ministerstwo Kultury przekaże na jego działalność 70 mln zł.

W nowym muzeum mają się znaleźć zbiory przekazane przez fundację Lux Veritatis prowadzoną przez dyrektora Radia Maryja. "Gazeta Wyborcza" dotarła do treści umowy opisującej zawartość i i wartość wycenionej przez rzeczoznawcę kolekcji. Całość zbiorów na 88 milionów.

Wśród przekazanych zbiorów są m.in. współczesne nagrania wideo zawierające „zgłoszenia o osobach zaangażowanych w ratowanie ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej”. Jak wyliczyła "Gazeta Wyborcza" każda minuta nagranego materiału dokumentalnego została wyceniona na tysiąc złotych. Ponieważ nagrań jest 725 godzin, 5 minut i 36 sekund – czyli 43 tys. 505 minut i 36 sekund – wyceniono je na 43 mln 506 tys. zł.

Ekspert od wyceny dzieł sztuki Adam Konopacki stwierdził, że „czas, nakład pracy, koszty związane z powyższymi czynnościami są ogromne i obecnie niepoliczalne”.

Zdaniem ekspertów cytowanych przez gazetę to gigantyczna kwota. – To horrendum – mówi prof. Joanna Tokarska-Bakir, antropolożka od lat zajmująca się stosunkiem Polaków do Żydów. – Od 2005 r. zorganizowałam sześć wypraw badających pamięć o Zagładzie ze studentami UW i Collegium Civitas w sześć regionów Polski, głównie wschodniej. Zaczęliśmy od Sandomierskiego – 400 wywiadów, później Podlasie hajnowsko-bielskie – 200 wywiadów, potem Zamojskie, Lubelszczyzna... Koszt pierwszej z tych wypraw zamknął się w 5 tys. zł z ambasady Francji, druga i trzecia to kwoty rzędu 10 tys. funtów, które dostałam od fundacji Rothschilda.

