chi-neng 2 godziny temu Oceniono 36 razy 24

Wreszcie mamy wyjasnienie tego dlaczego ja tak zawsze witali w Sejmie owacjami na stojaco aplodowali KAZDE jej slowo glosno wypowiedziane, a takze lizac jej lapy do obrzydzenia...

Dlatego to, sadze, wiekszosc z nich 'teskni' do jej powrtotu.

Bo takiej 'manny' ( czytaj mamony), jaka ona im serwowala, w zamian za kupienie sobie lojalnosci, NIKT IM NIE DA.

W 'kupowaniu' wiernosci i lojalnosci, widze ze, przescignela JK :).

Mysle, ze nauki koscielne jej pomogly w wykorzystywaniu odpowidnich metod i instrumentow:).